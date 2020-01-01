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Александр Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Англии.В источнике
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Зинченко: «Мало кто верит в рестарт чемпионата Англии»

Евро-футбол.ру 01:06
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Зинченко: «большинство не верят в возобновление чемпионата Англии»

ГЛАС.RU 00:11
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Александр Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ

Чемпионат вчера в 22:54
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