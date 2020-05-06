НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с ЗагитовойХореограф из группы Тутберидзе рассказал об уходе ТрусовойФигуристка Валиева разучивает тройной аксель на травеКанделаки считает, что Трусова просчитала свой переход к ПлющенкоТраньков раскритиковал авторов скандальной статьи о сыне ПлющенкоГлавноеТутберидзе отреагировала на уход Трусовой к ПлющенкоЧемпионат России по футболу будет завершен досрочноАлександр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном«Телеспорт груп» попросила Мосгорсуд заблокировать «Чемпионат.com»ЦСКА интересуется чешским защитником из чемпионата ГолландииГазета.RuТутберидзе отреагировала на уход Трусовой к ПлющенкоRT на русском417Пятый канал0:39Телеканал 360°0:16РЕН ТВ0:29Piter.tv0:46Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко. О смене наставников фигуристки стало известно 6 мая.В источнике Комментировать530Подробнее о событии Тутберидзе отписалась от Трусовой в InstagramSportbox.RU 16:13Вслед за Трусовой к Плющенко от Тутберидзе ушли ещё две фигуристкиSport.ru 15:58Тутберидзе отписалась от Трусовой в «Инстаграме»Чемпионат 15:52рекламаЕщё по темеФигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с ЗагитовойХореограф из группы Тутберидзе рассказал об уходе ТрусовойФигуристка Валиева разучивает тройной аксель на травеКанделаки считает, что Трусова просчитала свой переход к ПлющенкоТраньков раскритиковал авторов скандальной статьи о сыне ПлющенкоГлавноеТутберидзе отреагировала на уход Трусовой к ПлющенкоЧемпионат России по футболу будет завершен досрочноАлександр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном«Телеспорт груп» попросила Мосгорсуд заблокировать «Чемпионат.com»ЦСКА интересуется чешским защитником из чемпионата ГолландииНовости