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Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
RT на русском
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Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко. О смене наставников фигуристки стало известно 6 мая.В источнике
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