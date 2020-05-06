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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Sport24.ru
  • Телеканал 360°0:16
  • РЕН ТВ0:29
  • Piter.tv0:46
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала свое мнение по поводу ухода из ее группы фигуристки Александры Трусовой. Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.В источнике
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Илья Авербух
фигурист
Например, Алексей Ягудин ушел от Алексея Мишина, который научил его всей технике, но у них была жесточайшая конкуренция с Женей Плющенко. Татьяна Тарасова помогла Алексею раскрыть артистизм и бойцовские качества и выиграть Олимпиаду.
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