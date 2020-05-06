Илья Авербух фигурист

Например, Алексей Ягудин ушел от Алексея Мишина, который научил его всей технике, но у них была жесточайшая конкуренция с Женей Плющенко. Татьяна Тарасова помогла Алексею раскрыть артистизм и бойцовские качества и выиграть Олимпиаду.