Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»

Ассистентами Еськова будут Алексей Лунев из Новосибирска и Арам Петросян из Бронницы, резервным судьёй назначен Артем Любимов из Санкт-Петербурга.