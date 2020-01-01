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Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
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Ассистентами Еськова будут Алексей Лунев из Новосибирска и Арам Петросян из Бронницы, резервным судьёй назначен Артем Любимов из Санкт-Петербурга.В источнике
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