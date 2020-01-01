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Алексей Игонин: «Зенит» доминирует в РПЛ. У него нет конкурентов
Футбол России
  • Футбол России
«Зенит» доминирует в РПЛ последние два года, клуб во всех компонентах не имеет конкурентов, начиная от пресс-службы и заканчивая футболистами, которые выходят на поле.В источнике
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Игонин: у «Зенита», как у клуба, конкурентов в нашей стране не наблюдается

Футбол России 09:52
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Алексей Игонин: «Зенит» доминирует в РПЛ. У него нет конкурентов

Чемпионат 09:25
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