Алексей Игонин: «Зенит» доминирует в РПЛ. У него нет конкурентов

«Зенит» доминирует в РПЛ последние два года, клуб во всех компонентах не имеет конкурентов, начиная от пресс-службы и заканчивая футболистами, которые выходят на поле.