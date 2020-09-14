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Алексей Ионов: «Ростову» в матче с «Локомотивом» не хватило голов
Евро-футбол.ру
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Единственное, не хватило голов.В источнике
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Ионов: недовольны результатом матча с «Локомотивом»

Футбол России вчера в 16:47
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Ионов – о матче с «Локомотивом»: мы контролировали игру и недовольны результатом

Metaratings вчера в 15:50
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Ионов: «„Ростов“ контролировал всю игру с „Локомотивом“, так что результатом недовольны»

Sport24.ru вчера в 15:43 
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