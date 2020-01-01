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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в чемпионат Испании»
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Говорит, что его там очень хорошо приняли. Можно сказать, зазывает в чемпионат Испании, называет его уровень космическим. Рады, что он выделился в матче с «Реалом».В источнике
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Ал. Миранчук: Смолов зазывает в Испанию, чемпионат там космический

Чемпионат 09:13
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Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в чемпионат Испании»

Евро-футбол.ру 09:13
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Алексей Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в чемпионат Испании

Metaratings 09:04
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