Миранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечта

Российский полузащитник Алексей Миранчук признался, что благодаря переходу из московского «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта» исполнилась его мечта. В источнике