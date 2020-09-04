НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛионель Месси принял решение остаться в «Барселоне»Стал известен состав молодежной сборной России на матч с БолгариейВелогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при МосквыКвят показал четвертое время в первой практике Гран-при ИталииМиранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечтаRT на русскомМиранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечтаSport24.ru10Sport24.ruЕвро-футбол.руГазета.RuСпорт-ЭкспрессMetaratingsRT на русскомCT newsBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииSports.ruРоссийский полузащитник Алексей Миранчук признался, что благодаря переходу из московского «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта» исполнилась его мечта.В источнике Комментировать8Подробнее о событии Миранчук объяснил, почему решил перейти в «Аталанту»Sport.ru 12:59Миранчук объяснил, почему решил перейти в «Аталанту»Metaratings 12:52Алексей Миранчук: сбылась моя мечтаФутбол России 12:47рекламаГлавноеЛионель Месси принял решение остаться в «Барселоне»Стал известен состав молодежной сборной России на матч с БолгариейВелогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при МосквыКвят показал четвертое время в первой практике Гран-при ИталииМиранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечтаНовости