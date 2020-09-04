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Миранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечта
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Российский полузащитник Алексей Миранчук признался, что благодаря переходу из московского «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта» исполнилась его мечта.В источнике
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Миранчук объяснил, почему решил перейти в «Аталанту»

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Миранчук объяснил, почему решил перейти в «Аталанту»

Metaratings 12:52
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Алексей Миранчук: сбылась моя мечта

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