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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Алексей Миранчук из-за травмы не сыграет за «Локомотив» до сентября
RT на русском
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • Pravda.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
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Напомним, более тяжелую травму получил в игре со «Спартаком» другой полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, ему предстоит операция из-за разрыва крестообразной связки.В источнике
Подробнее о событии
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В «Локомотиве» сообщили, когда Миранчук и Живоглядов восстановятся после травм

RT на русском 06:53
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Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука

РИА Новости 06:43
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Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука

Газета.Ru 06:41
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