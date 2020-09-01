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Алексей Миранчук обратился к фанатам «Локомотива»
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Полузащитник Алексей Миранчук обратился к болельщикам московского "Локомотива" перед трансфером в бергамскую "Аталанту".В источнике
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