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Алексей Миранчук официально стал игроком ФК «Аталанта»
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Футбольный клуб "Аталанта" официально представил Алексея Миранчука в качестве своего нового футболиста, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.В источнике
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