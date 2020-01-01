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Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина
Евро-футбол.ру
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением об экс главном тренере клуба Юрии Сёмине.В источнике
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Антон Миранчук: Юрий Палыч, спасибо вам за все, что вы сделали для нас, для «Локомотива»

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Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина

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Алексей Миранчук: «Семин — эмоциональный, он любил вставить пистонов!»

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