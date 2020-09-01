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Алексей Миранчук прибыл в Бергамо для завершения перехода в «Аталанту»
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Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук во вторник прилетел в Бергамо для завершения перехода в "Аталанту", сообщает Tuttomercatoweb.В источнике
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