НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Миранчук прибыл в Бергамо, чтобы завершить трансфер в «Аталанту»
RT на русском
  • RT на русском
  • LiveResult.Ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Спорт уик-энд
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
  • ИноПроСпорт
  • ГЛАС.RU
  • Матч ТВ
  • Спорт день за днем
  • BetOn
  • Sport24.ru
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук практически завершил свой трансфер в "Аталанту". Россиянин уже прибыл в Бергамо, где пройдет медосмотр и заключит с клубом соглашение.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Ал. Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы подписать контракт с «Аталантой» (ФОТО)

Sport.ru 02:29
alt

Миранчук - о прибытии в Италию: я счастлив

Футбол России 01:16
alt

Миранчук прилетел в Бергамо и впервые надел атрибутику в цветах «Аталанты» (видео)

Матч ТВ вчера в 16:57
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости