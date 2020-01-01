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Алексей Миранчук прокомментировал трансферные слухи
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Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук высказался по поводу трансферных слухов. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Ювентус".В источнике
Подробнее о событии
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Алексей Миранчук о переезде в Европу: как срастется. Нет - буду расти здесь

Футбол России 01:05
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Алексей Миранчук прокомментировал трансферные слухи

Soccernews.ru вчера в 18:22
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Алексей Миранчук — о возможном отъезде: «У меня есть контракт с „Локомотивом“, наслаждаюсь игрой здесь»

Матч ТВ вчера в 17:47
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