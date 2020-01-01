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Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ
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Лидер «Локомотива», игрок сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел выступать в зарубежном чемпионате.В источнике
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Алексей Миранчук о переезде в Европу: как срастется. Нет - буду расти здесь

Футбол России 01:05
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Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ

BetOn 00:44
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Алексей Миранчук прокомментировал трансферные слухи

Soccernews.ru вчера в 18:22
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