Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ

Игрок футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук заявил, что хочет попробовать себя в чемпионате за границей. Его комментарий приводит новостное издание Sports.ru. В источнике