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Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ
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Игрок футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук заявил, что хочет попробовать себя в чемпионате за границей. Его комментарий приводит новостное издание Sports.ru.В источнике
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Алексей Миранчук: останусь в «Локомотиве», если не срастется с Европой

Вести.Ru 02:37
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Алексей Миранчук о переезде в Европу: как срастется. Нет - буду расти здесь

Футбол России 01:05
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Алексей Миранчук — о возможном отъезде: «У меня есть контракт с „Локомотивом“, наслаждаюсь игрой здесь»

Матч ТВ вчера в 17:47
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