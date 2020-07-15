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Алексей Миранчук: знаю, что игра в обороне мой минус
Считаю, что я прибавил в обороне и начал понимать, что отбор тоже может приносить удовольствие и кайф.В источнике
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Ал. Миранчук: «Мой минус — это оборонительные качества. Считаю, что в этом плане я вырос»

Sport24.ru 17:37 
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Алексей Миранчук: знаю, что игра в обороне мой минус

Чемпионат 17:36
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