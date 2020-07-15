НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеПрядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛCAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу ЖируДоус заключил контракт с «Ак Барсом»«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуЧемпионатАлексей Миранчук: знаю, что игра в обороне мой минусСчитаю, что я прибавил в обороне и начал понимать, что отбор тоже может приносить удовольствие и кайф.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ал. Миранчук: «Мой минус — это оборонительные качества. Считаю, что в этом плане я вырос»Sport24.ru 17:37 Алексей Миранчук: знаю, что игра в обороне мой минусЧемпионат 17:36рекламаГлавноеПрядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛCAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу ЖируДоус заключил контракт с «Ак Барсом»«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуНовости