Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249

В Джексонвилле проходит UFC 249, в главном событии которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.