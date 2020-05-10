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Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249
Комсомольская правда
  • Известия0:47
В Джексонвилле проходит UFC 249, в главном событии которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.В источнике
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