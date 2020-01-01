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Алексей Сутормин может перейти из «Зенита» в «Химки»
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в «Химки», сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике
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Сутормин может перейти из «Зенита» в «Химки»

Sport.ru 10:45
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«Химки» хотят арендовать Сутормина

Спорт день за днем 10:35
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Алексей Сутормин может перейти из «Зенита» в «Химки»

BetOn 10:13
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