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Алексей Сутормин может перейти из «Зенита» в «Химки»
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в «Химки», сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике
Подробнее о событии
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«Химки» хотят арендовать Сутормина у «Зенита»

Евро-футбол.ру 10:18
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Алексей Сутормин может перейти из «Зенита» в «Химки»

BetOn 10:13
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Источник: Сутормин может перейти в «Химки»

Sportbox.RU 10:12
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