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Санчес захотел уйти из МЮ уже после первой тренировки
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Нападающий "Интера" Алексис Санчес рассказал, что захотел вернуться в "Арсенал" уже после одной тренировки с "Манчестер Юнайтед".В источнике
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Алексис Санчес: Хотел покинуть «МЮ» после первой тренировки

Советский спорт 02:55
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Санчес: «Я хотел уйти из „МЮ“ после первой же тренировки»

Sport24.ru 02:35 
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Санчес захотел уйти из МЮ уже после первой тренировки

FAPL.ru 02:00
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