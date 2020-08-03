Алексис Санчес расторгнет контракт с МЮ ради перехода в «Интер»

В минувшем сезоне игрок выступал за миланцев на правах аренды.31-летний чилиец разорвет контракт с англичанами. Он перейдет в "Интер" в статусе свободного агента.