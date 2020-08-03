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Алексис Санчес расторгнет контракт с МЮ ради перехода в «Интер»
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В минувшем сезоне игрок выступал за миланцев на правах аренды.31-летний чилиец разорвет контракт с англичанами. Он перейдет в "Интер" в статусе свободного агента.В источнике
Подробнее о событии
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Санчес договорился о прекращении своего контракта с «Юнайтед»

FAPL.ru 00:00
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Манчестерские мучения Санчеса подходят к концу. Алексис разрывает контракт и переходит в «Интер»

Sport24.ru вчера в 16:00 
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Алексис Санчес расторгнет контракт с МЮ ради перехода в «Интер»

Soccer.ru вчера в 16:20
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