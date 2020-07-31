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Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе
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Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщила специалист в своем Instagram.В источнике
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