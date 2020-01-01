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Аленичев назвал провальным трансфер Тиля в «Спартак»
Soccernews.ru
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  • Футбол России
«Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», — добавил Аленичев. Нидерландский футболист перешёл в московский «Спартак» из клуба «АЗ Алкмар» летом 2019 года.В источнике
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Аленичев назвал провальным трансфер Тиля в «Спартак»

RT на русском 15:01
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Аленичев назвал трансфер Тиля провальным

Metaratings 13:48
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Аленичев: Тиль — провальный трансфер

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