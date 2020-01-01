Аленичев назвал провальным трансфер Тиля в «Спартак»

«Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», — добавил Аленичев. Нидерландский футболист перешёл в московский «Спартак» из клуба «АЗ Алкмар» летом 2019 года.