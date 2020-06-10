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Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»
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Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.В источнике
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Аленичев ответил экс-директору «Енисея» Петровскому: «Напомню, его выгнали за публикацию оскорблений и фэйков»

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Аленичев ответил бывшему спортивному директору «Енисея», обвинившему его в пьянстве

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