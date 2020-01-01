Аленичев призвал «Спартак» оставить Тедеско
Ранее "Спартак" высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с "Зенитом" Аленичев добавил, что слишком частая смена наставников команды не приводит ни к чему хорошему. Он считает, что Тедеско уже хорошо изучил команду и футболистов, чтобы достичь с ними еще больших высот.В источнике
С чего всё начиналось
Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.
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