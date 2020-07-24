Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» выразил мнение, что с нынешним составом «Спартак» не сможет бороться за первые места в чемпионате России.