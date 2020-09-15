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Аленичев сравнил нынешние «Спартак» и ЦСКА
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
На днях экс-капитан и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем составе «красно-белых» после их поражения от ЦСКА.В источнике
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Аленичев сравнил нынешние «Спартак» и ЦСКА

Все про Спорт ру 09:10
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«Меня впервые не расстроило поражение «Спартака». Романцев после дерби с ЦСКА

Спорт-Экспресс 09:00
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