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Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»
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Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразило тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России. Аленичев с 2015 по 2016 год возглавлял «Спартак».В источнике
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С чего всё начиналось
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«С нынешним составом потолок „Спартака“ — попадание в пятерку». Аленичев — о целях красно-белых в новом сезоне

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» выразил мнение, что с нынешним составом «Спартак» не сможет бороться за первые места в чемпионате России.
Спорт-Экспресс 03:30
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Аленичев: «С нынешним составом потолок „Спартака“ - попадание в топ-5»

Евро-футбол.ру 04:34
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Аленичев призвал «Спартак» оставить Тедеско

Metaratings 04:28
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Аленичев: «Тедеско стал заложником того, что происходило со „Спартаком“ при Кононове»

Sport.ru 04:23
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