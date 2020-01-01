Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»

Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразило тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России. Аленичев с 2015 по 2016 год возглавлял «Спартак».