Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»
Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразило тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России. Аленичев с 2015 по 2016 год возглавлял «Спартак».В источнике
С чего всё начиналось
Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» выразил мнение, что с нынешним составом «Спартак» не сможет бороться за первые места в чемпионате России.