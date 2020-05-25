Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
Алиев считает, что вина за проигрыш лежит на Юрие Семине, возглавлявшем клуб в то время. Напомним, что в игровом сезоне-08/09 киевский клуб уступил донецкому по сумме очков в двух матчах (1-1, 1-2). В финале Кубка УЕФА "Шахтер" одержал победу над "Вердером" (Бремен) и забрал кубок.В источнике Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве. У меня в конце был момент, когда Артем Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Андрей Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал.