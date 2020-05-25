Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009. В полуфинале Кубка УЕФА «Динамо» в рамках Украинского дерби встречалось с донецким «Шахтером».В источнике Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве. У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал.