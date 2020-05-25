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Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
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Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009. В полуфинале Кубка УЕФА «Динамо» в рамках Украинского дерби встречалось с донецким «Шахтером».В источнике
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Александр Алиев
украинский футболист
Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве. У меня в конце был момент, когда Артем Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Андрей Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал.
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«Мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча». Алиев - о поражении в полуфинале Кубка УЕФА

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