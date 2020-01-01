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Алиев прошёл тест на коронавирус
Soccernews.ru
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.В источнике
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«Читайте и свои языки засуньте подальше». Алиев сдал отрицательный тест на коронавирус

Спорт-Экспресс 16:08
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Алиев прошёл тест на коронавирус

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Алиев опубликовал результаты теста на коронавирус

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