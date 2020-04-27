Алиев считает, что у Милевского есть шанс завоевать «Золотой мяч»

Если остальные чемпионаты не восстановят, ты чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А ты еще на сцену в халате выйдешь, — сказал Алиев в эфире Youtube-канала «Миля».