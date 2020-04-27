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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Алиев считает, что у Милевского есть шанс завоевать «Золотой мяч»
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
Если остальные чемпионаты не восстановят, ты чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А ты еще на сцену в халате выйдешь, — сказал Алиев в эфире Youtube-канала «Миля».В источнике
Подробнее о событии
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Александр Алиев – Милевскому: Можешь подзалететь на золотой мячишко. А кого выбирать?

Советский спорт 15:19
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Алиев — Милевскому: «Жду, чтобы чемпионаты не начинались. Тогда можешь подзалететь на «Золотой мяч»

Sport24.ru 14:59 
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Алиев – Милевскому: «Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко»

Бомбардир.ру 14:48
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