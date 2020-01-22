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Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
  • Телеканал Санкт-Петербург0:49
Российский фигурист Дмитрий Алиев занял вторую позицию по итогам короткой программы на чемпионате Европы.В источнике
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