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Тиаго Алькантара отказался продлевать контракт с «Баварией»
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Бавария не смогла договориться с полузащитником Тиаго Алькантарой о продлении действующего контракта.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Тиаго Алькантара отказался подписывать новый контракт с «Баварией»

РИА Новости 04:55
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Тьяго не стал продлевать контракт. В «Баварии» ходят слухи, что он хочет в «Ливерпуль»

Чемпионат 04:00
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Алькантара хочет перейти в «Ливерпуль»

Матч ТВ 03:43
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