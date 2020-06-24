НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Урал» вышел в полуфинал Кубка России«Локомотив» изолировался на базе в БаковкеТрансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформSportbox.RUАлькантара хочет перейти в «Ливерпуль»Вести.Ru10Вести.RuSoccer.ruFootballHDГазета.RuSoccernews.ruODDS.ruBookmaker-ratings.ruМатч ТВUA-ФутболRT на русскомПолузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара планирует летом перебраться в «Ливерпуль».В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: Тиаго Алькантара отказался подписывать новый контракт с «Баварией»РИА Новости 04:55Тьяго не стал продлевать контракт. В «Баварии» ходят слухи, что он хочет в «Ливерпуль»Чемпионат 04:00Алькантара хочет перейти в «Ливерпуль»Матч ТВ 03:43рекламаГлавное«Урал» вышел в полуфинал Кубка России«Локомотив» изолировался на базе в БаковкеТрансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформНовости