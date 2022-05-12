Новости
Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Аллегри доволен, что «Ювентус» финиширует в четверке чемпионата Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Интера» (2:4 д.в.) в финале Кубка Италии отметил, что теперь игрокам надо отдохнуть.
Спорт-Экспресс
Туринцы уступили со счётом 2:4 после дополнительного времени.
Евро-футбол.ру
Сам Аллегри был удалён арбитром за перепалку с представителем тренерского штаба «Интера».
Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Подробнее о событии

Аллегри доволен, что «Ювентус» финиширует в четверке чемпионата Италии
Спорт-Экспресс21:06
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке Италии
Чемпионат20:14
Аллегри: «Мы не выиграли ни одного трофея, это должно сделать нас злее в следующем сезоне»
Евро-футбол.ру19:05
Показать все источники
Ещё по теме

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»

Сегодня, 12 мая, состоялся финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером».
Чемпионат17:36

Массимилиано Аллегри был удален в финале Кубка Италии

Массимилиано Аллегри был удален в финале Кубка Италии.
Sports.ru17:25

«Ювентус» не собирается увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера

«Ювентус» не собирается увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.
Sports.ru9 мая в 06:20

Аллегри: уход Роналду осложнил жизнь «Ювентусу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии финального матча Кубка Италии с «Интером» подвёл итоги сезона.
Чемпионат10 мая в 15:29

Аллегри рассказал, кто сыграет в финале Кубка Италии против «Интера»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против «Интера».
Спорт-Экспресс10 мая в 15:19

Новости