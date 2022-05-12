Спорт-ЭкспрессАллегри доволен, что «Ювентус» финиширует в четверке чемпионата ИталииГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Интера» (2:4 д.в.) в финале Кубка Италии отметил, что теперь игрокам надо отдохнуть.Спорт-ЭкспрессТуринцы уступили со счётом 2:4 после дополнительного времени.Евро-футбол.руСам Аллегри был удалён арбитром за перепалку с представителем тренерского штаба «Интера».Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руПодробнее о событииАллегри доволен, что «Ювентус» финиширует в четверке чемпионата ИталииСпорт-Экспресс21:06Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке ИталииЧемпионат20:14Аллегри: «Мы не выиграли ни одного трофея, это должно сделать нас злее в следующем сезоне»Евро-футбол.ру19:05Показать все источникиОценить