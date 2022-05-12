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Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в финале Кубка Италии с «Интером» (2:4 ДВ).
Чемпионат
Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Интера» (2:4 доп. вр.).
Sports.ru
Сам Аллегри был удалён арбитром за перепалку с представителем тренерского штаба «Интера».
Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

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Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Интера»
Sports.ru00:23
Аллегри доволен, что «Ювентус» финиширует в четверке чемпионата Италии
Спорт-Экспресс21:06
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке Италии
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