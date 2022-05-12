ЧемпионатАллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке ИталииГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в финале Кубка Италии с «Интером» (2:4 ДВ).ЧемпионатМассимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Интера» (2:4 доп. вр.).Sports.ruСам Аллегри был удалён арбитром за перепалку с представителем тренерского штаба «Интера».Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руПодробнее о событииМассимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Интера»Sports.ru00:23Аллегри доволен, что «Ювентус» финиширует в четверке чемпионата ИталииСпорт-Экспресс21:06Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в Кубке ИталииЧемпионат20:14Аллегри: «Мы не выиграли ни одного трофея, это должно сделать нас злее в следующем сезоне»Евро-футбол.ру19:05Показать ещёОценить