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Аллен не поможет сборной Уэльса на Евро-2020
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Полузащитник «Сток Сити» Джо Аллен получил разрыв ахиллова сухожилия в матче Чемпионшипа против «Халл Сити».В источнике
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Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен порвал ахиллово сухожилие и пропустит Евро-2020

Sport24.ru 13:25 
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Аллен не поможет сборной Уэльса на Евро-2020

Soccer.ru 13:11 
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Джо Аллен получил травму и пропустит Евро-2020

Футбол на Куличках 12:52
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