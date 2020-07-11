Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра. В источнике