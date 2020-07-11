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Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы
Sports.ru
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра.В источнике
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Алли не сможет принять участие в матче с «Арсеналом»

Чемпионат 06:33
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Деле Алли из-за травмы не сыграет против «Арсенала»

Футбол на Куличках 06:28
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Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче с «Арсеналом»

Sport24.ru 06:23 
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