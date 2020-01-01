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Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы
Матч ТВ
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра.В источнике
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Алли пропустит матч с «Арсеналом»

Футбол России 07:26
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Алли не сыграет в дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»

Матч ТВ 07:11
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Алли пропустит дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал»

Бомбардир.ру 06:41
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