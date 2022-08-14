Спорт-ЭкспрессАльмерия — Реал 1:2Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в выездном матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу.ЧемпионатНа 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Альмерии» Ларжье Рамазани.Soccer.ruГости отыгрались на 61-й минуте благодаря голу Лукаса Васкеса и вышли вперед после точного удара Давида Алабы со штрафного.Спорт-ЭкспрессВ следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Сельтой».Матч ТВЧитать далееСвернутьПереселенческий Вестник (Германия)Smotrim.ruBetassistЕвро-футбол.руПлеймейкерMetaratingsSoccer.ruReport.azSports.ruBookmaker-ratings.ruРИА НовостиМатч ТВLiveResult.RuИА Красная ВеснаOverbettingREGNUMБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Реал» приблизился к собственному рекордуЕвро-футбол.ру00:00«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в первом туре чемпионата ИспанииРИА Новости18:01«Реал» с победы стартовал в новом сезоне ПримерыМатч ТВ17:57Гол Алабы со штрафного принёс «Реалу» волевую победу над «Альмерией» на старте Ла ЛигиLiveResult.Ru17:56«Реал» впервые за девять лет стартовал в Ла Лиге с волевой победыBetassist18:31«Реал» на выезде одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1) в 1-м туре Ла ЛигиSports.ru17:57Гол Алабы со штрафного принес «Реалу» волевую победу на старте ла лигиСпорт-Экспресс17:56Показать ещёОценить4