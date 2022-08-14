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Альмерия — Реал 1:2

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в выездном матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат
На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Альмерии» Ларжье Рамазани.
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Гости отыгрались на 61-й минуте благодаря голу Лукаса Васкеса и вышли вперед после точного удара Давида Алабы со штрафного.
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В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Сельтой».
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