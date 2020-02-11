Воронежская область вошла в десятку футбольных регионов России
Воронежская область заняла восьмое место в рейтинге футбольных регионов России. Такие данные приводит РБК совместно со Sport Connect.В источнике
С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.