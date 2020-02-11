Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России
Алтайский край занял девятое место в рейтинге самых футбольных регионов России. Первую комплексную оценку развития футбольной системы во всех субъектах Российской Федерации на 2020 год представили РБК совместно со Sport Connect.В источнике
С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.
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