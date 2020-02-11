Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России

Алтайский край занял девятое место в рейтинге самых футбольных регионов России. Первую комплексную оценку развития футбольной системы во всех субъектах Российской Федерации на 2020 год представили РБК совместно со Sport Connect.