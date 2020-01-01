НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
TurkmenportalTurkmenportal
«Алтын асыр» проиграл «Балтике» в товарищеском матче
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • Невские Новости
  • Metaratings
Туркменский «Алтын асыр» проиграл российской «Балтике» из Калининграда (1:3) в товарищеском матче, сообщает официальный сайт «Балтики».В источнике
Подробнее о событии
alt

Игроки устроили массовые разборки в матче с участием «Балтики». Судьи ушли с поля

Чемпионат 16:26
alt

Игроки «Балтики» и «Алтын Асыра» устроили массовую драку. Судьи отказались продолжать матч

Metaratings 14:56
alt

В товарищеском матче «Балтики» произошла драка «стенка на стенку»

Спорт-Экспресс 14:31
реклама
Главное
Новости