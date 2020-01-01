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Amazon может приобрести права на название стадиона «Тоттенхэма»
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Сообщается, что Amazon может стать обладателем прав на название стадиона "Тоттенхэма".В источнике
Подробнее о событии
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Amazon может приобрести права на название стадиона «Тоттенхэма»

Soccer.ru 02:23 
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«Тоттенхэм» может продать права на название стадиона за 286 миллионов евро

Спорт-Экспресс 02:20
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Amazon хочет купить права на название стадиона «Тоттенхэма»

Евро-футбол.ру 01:59
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