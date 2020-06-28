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Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4
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Американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Вегас 4.В источнике
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Бой Порье и Хукера признан лучшим на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Порье и Хукер получили бонус за «Лучший бой турнира»

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ВИДЕО: Дастин Порье - Дэн Хукер

Mmaboxing.ru 00:25
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