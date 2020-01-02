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Американка София Кенин выиграла Australian Open
Чемпионат
  • РЕН ТВ1:48
  • Eurosport.ru4:09
Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open. Она играла с испанской спортсменкой Гарбинье Мугурусу.В источнике
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Подробнее о событии
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София Кенин — Гарбинье Мугуруса: видеообзор финального матча Australian Open

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Кенин — о победе на Australian Open: «Годы напряженной работы и самоотдачи привели меня сюда»

Спорт-Экспресс 13:38
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